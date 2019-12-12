Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Голосование Комитета по юридическим вопросам парламента Грузии по вопросу о выборе кандидатов в Верховный суд 12 декабря проходили не только на фоне уличных протестов, но и под шум, который устроили депутаты от оппозиции. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, член партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава громко назвала «рабами» членов правящей партии «Грузинская мечта». А независимый депутат Эка Беселия, после того, как ей не предоставили слово, заняла место на трибуне рядом с главой Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. После этого был объявлен перерыв и журналистов попросили выйти из зала голосования. Вскоре заседание возобновилось, и журналистам позволили вернуться.

В целом представители оппозиции требовали, чтобы комитет не поддержал ни одного из кандидатов. Их обвинили в содействии режиму при правлении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Но комитет в качестве кандидатов в Верховный суд выбрал 14 судей.

Стоит отметить, что партия «Единое национальное движение» была основана Саакашвили.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря толпа протестующих в Тбилиси пыталась сорвать сессию депутатов, заблокировав входы парламент. Полиции удалось оттеснить их на тротуар.