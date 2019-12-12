Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Эвакуация из зала заседаний была объявлена 12 декабря в парламенте Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, людей эвакуируют в целях безопасности из-за того, что в зале было разбрызгано неизвестное вещество.

«Двое депутатов вошли в зал заседаний и принесли с собой некое вещество, которое разбрызгали. Мы обещаем, что за этим последует строжайшее реагирование», — прокомментировал ситуацию спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Он также рассказал, что принято решение прервать заседание на 50 минут.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря оппозиция пытается сорвать работу парламента, протестуя против избрания судей в Верховный суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель оппозиции в Грузии анонсировал новые протесты