Екатеринбург, , 01:13 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на складе на улице Халтурина в Екатеринбурге. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 01:15 пожар был локализован, в 01:34 открытое горение ликвидировано. Пожарные расчёты продолжают работы на месте.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в металлическом ангаре со строительными материалами, расположенном на территории Верх-Исетского рынка, на улице Халтурина в Екатеринбурге, поступила в дежурную часть 6 декабря в 23:45.

Пожару на складе площадью 1000 квадратных метров был присвоен повышенный ранг сложности. В его тушении приняли участие 71 человек и 18 единиц спецтехники.

О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге был ликвидирован крупный пожар в административном здании на улице Радищева. А утром 6 декабря в посёлке Большой Исток был потушен пожар на складе резинотехнических изделий.

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