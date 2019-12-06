Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные справились с огнём на улице Радищева, 60. Открытое горение ликвидировано, сообщает свердловское управление МЧС.

Пожарным пришлось вскрывать металлические конструкции. Кроме того, для борьбы с огнём сверху задействовали лафетный ствол.

Сейчас идёт проливка и разборка конструкций. Как сообщало РЕ, горело административное здание. Пожар охватил 1299 кв. метров.

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