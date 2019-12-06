Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM В посёлке большой Исток под Екатеринбургом потушили пожар на складе резинотехнических изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На данный момент пожарные проводят проливку сгоревших конструкций, а на месте происшествия работают дознаватели, которые установят причину возгорания.

Также по данным выездной химической лаборатории, превышения предельно-допустимого содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о возгорании на складе автомобильных покрышек в Большом Истоке под Екатеринбургом поступил на пульт в 07:55 по местному времени. На место происшествия выехало 15 единиц пожарной техники и 45 спасателей МЧС.

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По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

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