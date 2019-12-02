Москва, , 14:51 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике пострадали российские военнослужащие, которые патрулируют территорию на севере страны на границе с Турцией. По данным Министерства обороны РФ, на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в САР сработало самодельное взрывное устройство.

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В результате инцидента пострадали три военных. Уточняется, что они получили ранения лёгкой степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, позволивший остановить турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, которую Анкара начала 9 октября 2019 года. Одним из условий меморандума является отвод курдских вооружённых отрядов от границы с Турцией. Также была достигнута договорённость о совместном российско-турецком патрулировании, которое призвано обеспечить их отвод на 30 км от сирийско-турецкой границы.

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На сегодня российские военнослужащие в несколько раз увеличили зону патрулирования в САР. Боевые вертолёты Ми-8 и Ми-35 регулярно сопровождают колонны российской военной полиции, поднимаясь в воздух по несколько раз в день.

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