Алеппо, Сирия, , 09:34 — REGNUM В Сирии увеличена зона патрулирования российскими военнослужащими. Об этом 2 декабря сообщил телеканал «Звезда».

Как передает корреспондент канала, боевые вертолеты Ми — 8 и Ми — 35 регулярно сопровождают колонны российской военной полиции, которые патрулируют территорию в северной части провинции Алеппо.

Отмечается, что российские летные экипажи поднимаются в воздух по нескольку раз в день. По словам пилотов, в последние три недели нагрузка на них сильно возросла, так как зона патрулирования увеличилась в несколько раз.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил о том, что силами ВСК России было проведено патрулирование двух маршрутов в ближневосточной стране, проходивших через города на севере страны.

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