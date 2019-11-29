Хмеймим, Сирия, , 22:22 — REGNUM Российская военная полиция и армейская авиация продолжают осуществлять положения российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, сообщил 29 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По информации российского Центра, наземное патрулирование проводилось по двум маршрутам на территории сирийской провинции Алеппо. Вертолёты российской армейской авиации осуществляли воздушное патрулирование по маршрутам: Квайрес — Эль-Хура — Афан — Мост — Квайрес и Квайрес — Метрас — Хараб-Бал — Кобани — Квайрес

О каких-либо инцидентах и нештатных ситуациях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября северо-восточные районы Сирии, прилегающие к границе с Турцией, патрулируются для обеспечения отвода курдских отрядов на 30 км от турецкой границы.

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