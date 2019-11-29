Лондон, 29 ноября 2019, 23:31 — REGNUM Прохожий был убит во время теракта на мосту в Лондоне, пишет 29 ноября The Independent.
В британской Национальной службе здравоохранения заявили, что, вопреки ранее распространённой информации, в ходе теракта погиб не один человек (его организатор), а два.
Врачи уточнили, что второй погибший — прохожий, который скончался от огнестрельного ранения.
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Напомним, теракт на Лондонском мосту произошёл в 14:00 (время местное): на прохожих набросился некто с ножом. Несколько человек пострадали, причём у некоторых диагностированы серьёзные травмы.
Зачинщик теракта был застрелен правоохранителями. При осмотре трупа на теле злоумышленника был обнаружен муляж самодельной бомбы.
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