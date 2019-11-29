Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте на Лондонском мосту и отслеживает ситуацию. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

«Соединённые Штаты категорически осуждают ужасные акты насилия в отношении невиновных людей, и мы заверяем нашего союзника Великобританию в нашей полной поддержке», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, днём 29 ноября мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту, ранив не менее пяти человек. Преступник был застрелен полицейскими.

Правоохранительные органы Великобритании квалифицировали произошедшее как попытку террористического акта.

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