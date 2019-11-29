Амстердам, 29 ноября 2019, 23:02 — REGNUM Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ранил несколько человек на улицах Гааги, сообщает 29 ноября полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.
На данный момент известно лишь то, что нападение произошло в месте оживлённой уличной торговли.
Точных данных о пострадавших нет. полиция выясняет обстоятельства происшествия.
На место нападения прибыли сотрудники спецслужб и полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября мужчина с ножом ранил пять человек на Лондонском мосту и был застрелен полицейскими.
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