Амстердам, , 23:02 — REGNUM Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, ранил несколько человек на улицах Гааги, сообщает 29 ноября полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.

На данный момент известно лишь то, что нападение произошло в месте оживлённой уличной торговли.

Точных данных о пострадавших нет. полиция выясняет обстоятельства происшествия.

На место нападения прибыли сотрудники спецслужб и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября мужчина с ножом ранил пять человек на Лондонском мосту и был застрелен полицейскими.

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