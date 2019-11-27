Москва, , 09:24 — REGNUM Принимающий офис «Анекс Тур» — туроператора поездки российских туристов, которые попали в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Доминикане, — держит ситуацию под контролем. Об этом ИА REGNUM 27 ноября заявили в Федеральном агентстве по туризму.

Читайте также: В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 граждан России

«Специалисты компании находятся непосредственно с туристами», — говорится в сообщении Ростуризма.

В агентстве уточнили, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 39 российских туристов, два гида и водитель.

«Погибших нет, в настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях. Семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом», — добавили в Ростуризме.

Также по теме: Пострадавших при аварии в Доминикане туристов доставили в Санто-Доминго

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября автобус с туристами, который направлялся из Пунта-Каны в аэропорт, столкнулся с грузовиком недалеко от города Игуэй и перевернулся. По предварительной информации, на момент аварии в нём находились около 70 человек, 39 из которых — граждане РФ.

Известно, что пострадавших доставили в медицинские центры Санто-Доминго. Получившей серьёзные травмы в ДТП двенадцатилетней девочке из России ампутировали обе руки. Самому младшему пострадавшему в аварии пять лет.

Отмечается, что семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус с туристами из Европы перевернулся в Доминиканской Республике