Санто-Доминго, , 03:35 — REGNUM Срочные хирургические операции проводятся после поступления в медицинские центры Санто-Доминго пострадавших в ДТП российских туристов. Об этом 26 ноября сообщили в посольстве России в Доминиканской Республике.

Пациентов экстренно доставили на вертолетах. Граждане, которые не нуждаются в медицинской помощи, размещены в гостиницах. Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Доминиканской Республике туристический автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В автобусе, следовавшем в аэропорт Ла-Романа, находились 39 туристов из России.

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