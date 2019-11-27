Пунта-Кана, Доминиканская Республика, , 00:46 — REGNUM Среди пассажиров автобуса, перевернувшегося в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, сообщили 26 ноября в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).

«Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести», — сказал представитель дипмиссии.

В свою очередь, источники доминиканской газеты Listín Diario сообщили, что семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Автобус с туристами направлялся в аэропорт. Недалеко от города Игуэй он столкнулся с грузовиком и перевернулся. По предварительной информации, на момент аварии в нём находились около 70 человек.

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