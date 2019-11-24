Донецк, , 19:29 — REGNUM О недостаче боеприпасов на украинских складах ракетно-артиллерийского вооружения, которые были обнаружены в ходе проверки, сообщил во время брифинга официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Ринат Айгистов. Об этом 24 ноября сообщается на официальном сайте Донецкой народной республики.

Айгистов отметил, что проверка проводилась в связи с тем, что 21 ноября был расстрелян националистами автомобиль «ЗИЛ-131», в результате чего один боевик ВСУ погиб, а трое получили ранения и была инициирована так называемым штабом ООС.

«Уже на начальном этапе проверки сотрудниками ВСП обнаружена недостача в количестве двадцати двух выстрелов ПТУР на складе РАВ 501-го батальона морской пехоты 36-й бригады», — отметил представитель народной милиции.

Как отметил Айгистов, после того, как факт кражи боеприпасов был установлен, на следующий день начальник управления СБУ по Донецкой области провел экстренное совещание в Мариуполе с руководством силовых ведомств. В ходе данного совещания, как сообщил представитель народной милиции, было сообщено подготовке украинскими экстремистами теракта на Мариупольском металлургическом предприятии «Азовсталь».

В связи с этой информацией, Айгистов сообщил, что было предпринято усиление охраны предприятия, а с работниками были проведены тренировочные мероприятия для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в харьковском госпитале умер командир 128-й бригады ВСУ Евгений Коростелев, который по сообщению народной милиции Донецкой народной милиции был ранен в результате обстрела его машины радикалами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в ДНР ранее сообщали о том, что более 350 боевиков ВСУ погибли в Донбассе из-за некачественных бронежилетов.

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