Донецк, 15 ноября 2019, 14:24 — REGNUM Более 350 украинских силовиков погибли в Донбассе из-за некачественных бронежилетов, сообщил 15 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Напомним, из 20 тыс. бронежилетов, закупленных министерством обороны Украины, около трети оказались бракованными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области в результате пожара на складе ВСУ была уничтожена экипировка общей стоимостью 10,5 млн гривен.
Читайте также: Пожар на вещевом складе ВСУ уничтожил амуницию на сумму 10,5 млн гривен