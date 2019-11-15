Донецк, , 14:24 — REGNUM Более 350 украинских силовиков погибли в Донбассе из-за некачественных бронежилетов, сообщил 15 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«По информации украинских волонтёров, из-за бракованных бронежилетов количество раненых и убитых военнослужащих за время конфликта в Донбассе составило более 350 человек», — рассказал он.

Напомним, из 20 тыс. бронежилетов, закупленных министерством обороны Украины, около трети оказались бракованными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области в результате пожара на складе ВСУ была уничтожена экипировка общей стоимостью 10,5 млн гривен.

Читайте также: Пожар на вещевом складе ВСУ уничтожил амуницию на сумму 10,5 млн гривен