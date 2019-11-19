Харьков, Украина, 19 ноября 2019, 11:01 — REGNUM В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Как сообщил представитель народной милиции ДНР, Коростелёв получил ранение в результате обстрела его автомобиля боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По украинской версии погибший подорвался на мине во время обхода позиций ВСУ.
Читайте также: Разведка ДНР сообщает о боестолковениях между ВСУ и радикалами под Донецком