Харьков, Украина, , 11:01 — REGNUM В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.

«Сегодня, около 4 часов утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелёва», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель народной милиции ДНР, Коростелёв получил ранение в результате обстрела его автомобиля боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По украинской версии погибший подорвался на мине во время обхода позиций ВСУ.

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