Москва, , 12:35 — REGNUM В одном из отделов внутренних дел Москвы скончался мужчина. Он был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в полицию. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

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Инцидент произошёл в отделение полиции Орехово-Борисово Северное. задержанный умер во время составления протокола об административном правонарушении. В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту, причины смерти мужчины устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в октябре в Санкт-Петербурге. В отделе полиции скончалась ранее судимая молодая женщина, задержанная за административное правонарушение. Ей стало плохо, для помощи вызвали бригаду медиков, которые констатировали смерть задержанной.