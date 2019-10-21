Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге в отделе полиции умерла молодая женщина, задержанная за административное правонарушение. Начата проверка, в ходе которой будут выяснены причины случившегося.

32-летняя ранее судимая гражданка скончалась в ночь на понедельник, 21 октября, вскоре после доставления в отдел. Женщине стало плохо, для помощи ей вызвали бригаду медиков, которые констатировали смерть, сообщили 21 октября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — добавили в Главке полиции.

По сведениям издания «Фонтанка», жительница Великого Новгорода была задержана в Центральном районе Петербурга по подозрению в совершении карманной кражи у постояльца гостиницы и доставлена в 28 отдел.

Когда задержанной стало плохо, ее вывели из камеры и уложили на стулья. До приезда скорой помощи полицейские делали ей искусственное дыхание, но это не помогло. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и кражу.

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