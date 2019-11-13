Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Мужчина, задержанный за административное правонарушение, скончался в отделе полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл вечером 12 ноября в отделе полиции УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. 36-летний мужчина был доставлен в отдел после совершения им административного правонарушения. Личность мужчины была установлена, он оказался лицом без определённого места жительства.

Находясь в отделении, задержанный почувствовал себя плохо, ему немедленно была вызвана скорая помощь. Прибывшая на место вызова бригада медиков констатировала смерть мужчины. Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было.

По факту смерти задержанного проводится проверка. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти 32-летней женщины в 28 отделе полиции в Санкт-Петербурге, задержанной по подозрению в краже.

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