Москва, , 20:49 — REGNUM В результате пожара в квартире жилого дома на севере Москвы погиб малолетний ребенок, следователи проводят проверку. Об этом 16 ноября сообщает столичное главное следственное управление СКР.

По предварительным данным, пожар произошел вечером 16 ноября в квартире одного из жилых домов по Дмитровскому шоссе.

«В ходе тушения пожара был обнаружен малолетний ребенок, — говорится в сообщении. — Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в машине скорой помощи».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое детей погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области. Пожар произошел 13 ноября — загорелся частный деревянный жилой дом в поселке Турки Турковского района. Тела детей после разбора завалов здания были обнаружены под кроватью. Их мать была госпитализирована с ожогами.

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