Саратов, , 00:03 — REGNUM Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом, 13 ноября, сообщает пресс-служба главного управления СК России по Саратовской области.

Пожар произошел 13 ноября в 19:14 по местному времени (18:14 по московскому времени). Загорелся частный деревянный жилой дом в поселке Турки Турковского района.

По предварительным данным, 26-летняя женщина с сожителем употребляли спиртное, после чего заснули. Сыновья женщины 2014 и 2015 годов рождения разбудили мужчина в тот момент, когда дом уже горел. Сожитель смог выбить оконо в горящем доме, но дети испугались огня и спрятались. Сожитель смог вытолкнуть в окон пьяную женщину, затем вернулся в горящий дом, чтобы найти детей, но не смог этого сделать и покинул горящее здание.

Тела детей после разбора завалов здания были обнаружены под кроватью. Их мать была госпитализирована с ожогами.

Назначена экспертиза с целью установления причин пожара.