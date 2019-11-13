Москва, , 08:22 — REGNUM Пожар на первом этаже многоэтажного дома произошел в ночь на 13 ноября в Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ столицы.

По данным пресс-службы спасателей, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 3:45 мск. Возгорание произошло в квартире дома на улице Профсоюзная, недалеко от станции метро «Коньково». Когда пожарные прибыли на место, огонь охватывал площадь около 20 квадратных метров.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать в 4:20 мск. Также сообщается о 14-ти человек, в том числе двух детей, спасенных огнеборцами из горящего здания.

«К сожалению, в результате пожара пострадали люди», — говорится в сообщении от МЧС.

Напомним, 12 ноября в Красноярском крае случился пожар в частном доме, где находился отец с двумя детьми. Он смог спасти только одного ребенка, второй погиб.