Сантьяго, , 23:47 — REGNUM Комендантский час вновь введён властями Чили в столице страны городе Сантьяго из-за непрекращающихся беспорядков. Об этом 21 октября сообщается на странице микроблога в Twitter вооружённых сил страны.

Время действия комендантского часа с 20:00 по местному времени, (02:00 мск) 21 октября до 06:00 (12:00 мск) 22 октября. Во время комендантского часа ограничено передвижение по городу для всех граждан.

Местные СМИ сообщают об ограничениях на передвижение в ночное время в городах Ла-Серена, Кокимбо, Вальпараисо, Ранкагуа, Консепсьон и Вальдивия.

Напомним, акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Чили 14 октября, после объявленного властями страны повышения цен на проезд в метро. Беспорядки не прекратились даже после отмены повышения тарифов и заявленной властями готовности идти на диалог с протестующими.

Президент Чили Себастьян Пиньера назвал происходящее в Чили «войной», отметив высокую организованность протестующих, подобно преступным группировкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за ночь беспорядков в Чили произошло 110 случаев ограбления и 13−14 поджогов. В результате беспорядков погибли 11 человек.

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