Сантьяго, , 20:56 — REGNUM Более сотни случаев грабежа и более десятка пожаров произошли в Чили во время беспорядков в ночь на 21 октября. Об этом сообщил министр внутренних дел Андрес Чадвик в эфире телеканала 24 Horas.

Глава МВД заявил, что за ночь беспорядков в стране было зафиксировано около 350 случаев насилия. Большинство из них были связаны с грабежами и поджогами супермаркетов. Зарегистрировано 110 случаев грабежей и 13−14 случаев поджогов.

Также Чадвик сообщил, что в ходе беспорядков за ночь ранения получили 50 карабинеров и военных, погибли трое гражданских лиц. По данным министра, два человека погибли при пожаре, один от пулевого ранения.

На фоне беспорядков в Чили введено чрезвычайное положение в двух провинциях страны, на выходные дни было закрыто метро в столице страны, городе Сантьяго. С 19 по 21 октября в ряде городов был объявлен комендантский час.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 погибших в результате беспорядков в Чили.

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