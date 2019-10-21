Сантьяго, , 09:13 — REGNUM Ситуацию, сложившуюся в Чили из-за беспорядков, президент страны Себастьян Пиньера назвал «войной», когда прокомментировал происходящие в своем обращении. Выступление чилийского лидера показал телеканал 24 Oras.

«Мы находимся на войне. У нас сильный беспощадный враг, у которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ограничивая себя, даже если речь идет о человеческих жизнях», — заявил Пиньера.

Он также отметил, что протестующие были хорошо организованы, подобно преступным группировкам. Чилийский лидер также призвал все политические силы осудить насилие, применяемое протестующими.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки в столице Чили Сантьяго начались 14 октября после повышения стоимости проезда в столичном метро. В результате многодневных протестов погибли 10 человек, 167 было ранены, а 308 задержала полиция.

Начались беспорядки и за пределами столицы. Чрезвычайное положение было введено в городах Антофагаста и Вальдивия.

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