Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции в петербургском аэропорту «Пулково» задержали пассажира, закурившего во время полета на рейсе из Махачкалы. В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

О пассажире-нарушителе сообщил диспетчер контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. Наряд полиции был выслан к борту прибывшего из столицы Дагестана воздушного судна.

«Полицейские установили, что во время полета 35-летний пассажир, находясь в туалетной кабине, курил электронную сигарету», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Правонарушителя доставилм в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково», где в отношении него составили административный протокол по статье КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

За такое нарушение может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что электронные сигареты в РФ приравнены к обычным — их курение запрещено в тех же местах, где и курение обычного табака.

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Напомним, 22 сентября 44-летний житель Санкт-Петербурга начал курить на борту самолёта, вылетевшего из аэропорта «Домодедово», нарушив этим требования действующего законодательства. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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