Махачкала, , 15:03 — REGNUM

Житель города Сургута задержан полицейскими в аэропорту Махачкалы за курение на борту самолёта, следовавшего из Югры в Дагестан. В отношении 40-летнего пассажира-нарушителя составлен административный протокол, сообщили ИА REGNUM 9 августа сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по СКФО.

В транспортную полицию Махачкалы поступило сообщение, что к трапу воздушного судна требуется наряд оперативников. Командир самолёта рассказал прибывшим полицейским, что один из пассажиров во время полёта закурил в туалете авиалайнера, после чего нарушитель был задержан.

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Как сообщило ИА REGNUM, в феврале самолёт, летевший из Сургута в Махачкалу, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за решившего покурить пассажира. В тот раз нарушителем оказался 43-летний уроженец Дагестана.