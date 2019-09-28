Домодедово, Московская область, , 11:49 — REGNUM Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту. Об этом 28 сентября сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, сообщение о неадекватном поведении двух пассажиров поступило в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово от командира экипажа. Им было принято решение о возвращении авиаборта на стоянку.

Как уточнила Волк, 40-летний житель Северной Осетии, употребляя ненормативную лексику и не реагируя на замечания других пассажиров и членов экипажа пытался с неизвестными целями проникнуть в кабину пилотов.

Второй пассажир, 44-летний житель Санкт-Петербурга, начал курить на борту самолёта, нарушив этим требования действующего законодательства. Оба правонарушителя были доставлены сотрудниками полиции в дежурную часть.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у обеих пассажиров. В отношении первого пассажира было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, второй правонарушитель был привлечён к административной ответственности за нарушение запрета о курении табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

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