Сантьяго, , 23:17 — REGNUM 29 сентября у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает в воскресенье, 29 сентября, Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 66 км от города Конститусьон. По предварительным данным, угрозы цунами нет.

В настоящее время нет данных о пострадавших и разрушениях.

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