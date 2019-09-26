Джакарта, , 03:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в восточной части архипелага Серам в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей индонезийского геофизического агентства.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в провинции Малуку. По данным агентства, угрозы цунами нет. В настоящее время нет данных о пострадавших и разрушениях. Однако геофизическое агентство Индонезии не исключает, что ряд зданий в зоне землетрясения мог быть поврежден.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября у индонезийского острова Ямдена было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Сообщалось, что эпицентр подземных толчков находился в 189 километрах от города Саумлаки. Пострадавших не было.

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