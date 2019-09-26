Стамбул, Турция, , 17:17 — REGNUM В турецком Стамбуле произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие, 26 сентября передает агентство Reuters.

В настоящий момент известно о восьми раненых в результате частичного разрушения зданий в городе. Пострадали общественные здания, в том числе две мечети.

Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах от населенного пункта Силиври вблизи Стамбула. Магнитуда землетрясения составила 5,7. Кроме основного землетрясение, зафиксировано ещё 28 подземных толчков магнитудой до 4,1.

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