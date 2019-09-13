Новосибирск, , 10:33 — REGNUM Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, в оперативные службы от новосибирцев поступают звонки о замеченных незначительных колебаниях.

Читайте также: Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Сейсмическое событие магнитудой 5,5 произошло в Горном Алтае 13 сентября в 11:08 по местному времени в 23 км от населённого пункта Паспарта Улаганского района. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Между тем, по словам сейсмологов, в Сибири незначительные колебания земной коры происходят практически ежедневно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, землетрясение на Алтае вызвало колебания на территории Восточно-Казахстанской области.

Читайте также: Землетрясение на Алтае почувствовали в Восточно-Казахстанской области