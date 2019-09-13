Усть-Каменогорск, Казахстан, , 09:58 — REGNUM Землетрясение на территории Алтая вызвало ощутимые колебания на территории Восточно-Казахстанской области, сообщили 13 сентября в ТОО «Сейсмическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 10 часов 8 минут по алма-атинскому времени (7:08 мск). Эпицентр землетрясения находился в 1577 км на северо-востоке от Алма-Аты. Ощутимость в городах Зыряновск, Риддер, Усть-Каменогорск составила 2−3 балла.

Напомним, 13 сентября в ГУ МЧС по Алтаю сообщили, что в 30 км к северу от села Акташ произошло землетрясение магнитудой 5,3. Через 15 минут подземные толчки повторились с магнитудой 5,1.

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