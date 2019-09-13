Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, зарегистрированы два сейсмособытия.

Оба толчка произошли в Улаганском районе.

«В 11:15 от Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее от села Акташ, второй там же в 11:29 5,1 магнитуд. Жертв и разрушений нет», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что жалоб от населения нет, так же как и сообщений о выходе из строя объектов энергоснабжения, ЖКХ и систем связи. Тем не менее рабочие группы обследуют состояние зданий и сооружений в районе.

В соцсетях местные жители делятся переживаниями, сообщая о ходившей ходуном мебели. Почувствовали тряску и в соседних регионах, в частности в Алтайском крае и Кемеровской области.

Напомним, в мае 2019 года в Кош-Агачском районе республики пропали семь туристов. Они попали под сход снежной лавины попала группа из девяти туристов. Как сообщало ИА REGNUM, трагедию могло спровоцировать землетрясение.

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