Льеж, Бельгия, , 07:43 — REGNUM Человек, выстреливший в полицейского в бельгийском Льеже 9 сентября, оказался известен полиции из-за мелких правонарушений, сообщает местная телерадиокомпания RBTF.

Житель города уведомил полицию о стоящем на его улице подозрительном автомобиле, в котором спал человек. Для проверки личности водителя прибыли двое полицейских. Мужчина без предупреждения выстрелил в голову одному из них и был застрелен другим. Как сообщила прокуратура после установления личности, это 30-летний житель этого региона, ранее замеченный в мелких правонарушениях, связанных с наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, позже из госпиталя пришла новость о смерти мозга раненого полицейского. Кровообращение и дыхание в его организме поддерживаются искусственно при помощи медицинских аппаратов.

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