Льеж, Бельгия, , 15:54 — REGNUM 9 сентября в бельгийском Льеже произошла перестрелка между сотрудником полиции и неизвестным мужчиной, сообщает информационное агентство Belga.

Полицейский остановил водителя автомобиля для проверки документов. Водитель внезапно достал пистолет и выстрелил в него. На это сразу отреагировал второй сотрудник полиции и смертельно ранил стрелявшего.

Вскоре из госпиталя пришла информация о смерти мозга раненого полицейского. Кем был открывший стрельбу человек и его мотивация на данный момент не известны. Жители города взволнованы.