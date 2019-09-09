Роттердам, Нидерланды, , 22:10 — REGNUM Стрельбу открыл неизвестный злоумышленник в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Об этом 9 сентября сообщила в Twitter полиция Роттердама.

Выстрелы прозвучали в одном из жилых кварталов города. Около 18:30 по местному времени квартал был оцеплен представителями экстренных служб. На место происшествия прибыли вертолёты, несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции.

В настоящее время сообщается о, как минимум, трёх убитых и одном пострадавшем в результате ЧП.

Мэр Дордрехта Ваутер Кольфф в своём Twitter выразил соболезнования всем пострадавшим и сообщил, что планирует отправиться лично на место происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке между сотрудником полиции и неизвестным злоумышленником в Бельгии. Нападавший на полицейского получил смертельное ранение.

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