Москва, , 18:12 — REGNUM Следователи допрашивают подозреваемого в нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, сообщила 7 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет Российской Федерации Sledcom.ru

«В настоящее время по поручению следствия сотрудниками полиции задержанный доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России», — сказала Петренко.

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По ее словам, еще до задержания были получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковном городском округе Истра и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 7 сентября, правоохранители задержали подозреваемого, им оказался уроженец Туркестана.

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