6 сентября ночью в подмосковной Истре было совершено нападение на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Неизвестный через окно проник внутрь дома, несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело о разбое. Его расследование взято на особый контроль руководством МВД.

Напомним, в предстоящее воскресенье, 8 сентября, в России — Единый день голосования.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.