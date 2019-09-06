6 Сентября
 
13:50

Элла Памфилова прокомментировала ночное нападение разбойника

После конференции по цифровизации на выборах, которая состоялась 6 сентября в Москве в гостинице «Украина», один из журналистов спросил у неё о состоянии здоровья.

«Всё нормально. Переживу и это», — сказала Памфилова, не став обсуждать пережитое нападение.

13:49

После нападения Памфилова участвует в международном мероприятии

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, на дом которой прошедшей ночью было совершено нападение, сегодня, 6 сентября, принимает участие в публичном мероприятии, однако с представителями прессы она общаться не будет, заявила пресс-служба ЦИК.

Международная научно-практическая конференции«Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» организована Центральной избирательной комиссией РФ совместно с правительством Москвы.

13:45

На Эллу Памфилову напали в собственном доме

По данным МВД, заявление о нападении на один из домов в городском округе Истра Московской области поступило в полицию около 01:30 мск и прибывшими на место происшествия в кратчайшие сроки сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшей является председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — рассказал Ирина Волк, её слова приводит официальный сайт МВД РФ.

13:44

В Московской области совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссииЭллы Памфиловой. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 6 сентября около 01:30. Об этомИА REGNUMсообщили в пресс-службе МВД РФ.

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13:44

СМИ узнали основную версию нападения на дом Памфиловой

Основной версией нападения на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой является ограбление.