Москва, , 19:05 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова раскрыла детали нападения злоумышленника, который пытался поразить ее электрошокером. Подробности ночного проишествия она сообщила телеканалу «Россия 24».

По словам главы Центризбиркома, нападавший — гибкий и высокий мужчина. При этом Памфилова полагает, что оказалась «сильнее его».

Она уточнила, что нападавший пытался раз «десять или пятнадцать» воздействовать на нее электрошокером, который он достал из сумки. В результате нападения ожогов не осталось, а только синяки и царапины.

Сначала, отмечает глава ЦИК, она испытала сильный страх, но затем она «собралась и стала молотить его изо всех сил». При этом женщина «схватила стул» и стала «на него громко ругаться», в итоге преступник «убежал под ее натиском».

Памфилова уточнила, что не собиралась информировать об инциденте общественность, однако органы МВД сообщили о нападении, по ее предположению, поскольку она входит в число высокопоставленных чиновников. Она добавила, что нападение не деморализовало ни ее, ни остальных членов ЦИК, и они встретят день выборов «во всеоружии».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября злоумышленник забрался в дом Памфиловой в Московской области и несколько раз ударил её электрошокером. По факту нападения возбуждено уголовное дело. По словам представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, одной из версий причины нападения является профессиональная деятельность Памфиловой.