Москва, , 13:35 — REGNUM Для того чтобы вести процедуру выборов, необходимо обладать «личным мужеством», заявил 6 сентября первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, обращаясь к председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что во время конференции по цифровизации выборов в Москве глава ЦИК, по наблюдениям журналистов, вела себя непринуждённо и ничем не показывала проблем со здоровьем или внутреннего волнения, если таковые и имели место быть.

При этом первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обращаясь к Памфиловой, заявил, что в современных условиях для того чтобы вести процедуру выборов необходимо обладать не только профессионализмом, но и «порой личным мужеством».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 5 на 6 сентября в подмосковной Истре было совершено нападение на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой.