Москва, , 13:16 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, на дом которой прошедшей ночью было совершено нападение, сегодня, 6 сентября, принимает участие в публичном мероприятии, однако с представителями прессы она общаться не будет. Об этом заявили в пресс-службе ЦИК.

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Уточняется, что Памфилова участвует в международной научно-практической конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», организованной Центральной избирательной комиссией РФ совместно с правительством Москвы.

В конференции, которая открылась 6 сентября в Москве, принимают участие руководители избирательных органов 32 государств, эксперты в сфере избирательного процесса, представители крупнейших международных организаций — ООН, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено ночью 6 сентября. Неизвестный через окно проник внутрь дома, несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело о разбое. Его расследование взято на особый контроль руководством МВД. по Предположительной версией нападения является ограбление.