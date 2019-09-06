Москва, , 13:26 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, пережившая минувшей ночью нападение, здорова. Об этом 6 сентября рассказали Интерфаксу в аппарате ЦИК.

В настоящее время Памфилова участвует в конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября неизвестный злоумышленник проник в дом Памфиловой, который находится в Подмосковье, после чего несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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