Роли, США, , 07:45 — REGNUM В Соединённых Штатах из-за разрушительного урагана «Дориан», который на сегодняшний день бушует недалеко от побережья штата Северная Каролина, унёс жизни пяти человек. Об этом сообщает телеканал CNN 6 сентября.

Так, причиной смертей, связанных со штормом, стали несчастные случаи. Как уточнил шериф округа Памлико Крис Дэвис, ещё один мужчина из Северной Каролины умер от сердечного приступа, когда пытался уберечь свою лодку от бури.

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Добавим, что, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, опасный очаг урагана «Дориан» накануне вечером прошёл мимо побережья Северной Каролины, принеся в прибрежные районы сильный ветер и разрушительные торнадо.

В настоящее время «Дориан» бушует над океаном примерно в 60 км к югу от Уилмингтона, Северная Каролина. Максимальная скорость ветра в пределах урагана второй категории превышает 160 км/ч.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Багамских Островах жертвами урагана «Дориан» стали 30 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших. При этом ориентировочное число пропавших без вести составляет тысячу человек.

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