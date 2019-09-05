Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Ураган «Дориан», ослабевший до второй категории, подошел к восточному побережью США у берегов штата Южная Каролина, сообщает 5 сентября Национальный центр США по ураганам (National Hurican Center).

«Эпицентр урагана «Дориан» находится у восточного берега Южной Каролины», — сообщают специалисты центра, добавляя, что скорость движения урагана составляет 13 км/час.

в Центре полагают, что можно ожидать постепенного ослабления «Дориана», но к моменту подхода к побережью Южной и Северной Каролины ураган останется достаточно сильным.

На данный момент максимальная скорость ветра в зоне урагана «Дориан» достигает 175 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ураган «Дориан» усилился до редкой пятой категории, которая является высшей. Обрушившись на Багамские острова ураган повредил и разрушил порядка 13 тыс. домов. Погибло 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи объявили штормовое предупреждение