Нассау, , 07:20 — REGNUM На Багамских островах из-за урагана «Дориан» погибли не менее 20 человек, сообщает Miami Herald.

По словам министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса, число жертв увеличивается по мере разбора завалов. Ранее сообщалось о семи погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, Багамским островам для ликвидации последствий урагана «Дориан» ООН окажет материальную помощь в размере миллиона долларов. Также деньги будут направлены на закупку продовольствия и организации жилья для тех, кто остался без крова.

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