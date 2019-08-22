Иркутск, , 08:06 — REGNUM

Совет по правам человека (СПЧ) назвал неблагополучной ситуацию с охраной лесов от пожаров и лесонарушениями в Иркутской области. Выводы, сделанные по итогам выездного заседания правозащитников в Иркутскую область, опубликованы на сайте данного органа.

По мнению СПЧ, в Приангарье проблемы, связанные с недофинансированием исполнения лесных полномочий, усугубляются неадекватными решениями и действиями областного уровня.

«В частности, в Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях и в конечном итоге — к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф. Эта практика наиболее характерна для северных районов области (в том числе так называемых зон контроля лесных пожаров, где по действующему законодательству допускается отказ от их тушения), но распространена и в других частях региона», — отмечается в отчёте правозащитников.

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В СПЧ также подчёркивают, что выводы членов совета и экспертов постоянной комиссии по экологическим правам полностью подтвердились в июле 2019 года, когда катастрофические лесные пожары в смежных районах Иркутской области, Красноярского края и Якутии привели к задымлению обширной территории, включающей в себя практически всю Сибирь и часть Урала.

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Правозащитники полагают, что главной причиной того, что пожары разрослись до масштабов, при которых их практически невозможно потушить, стало именно то, что на ранних этапах их развития были приняты решения об отказе от тушения.

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«Главными причинами принятия этих ошибочных решений, по всей видимости, стали существенное недофинансирование переданных Иркутской области лесных полномочий и плохое администрирование», — заявили в СПЧ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались весной 2019 года. Их спровоцировало резкое потепление, сильные ветра и непотушенные палы. В июле 2019 года сотрудники «НИЦ «Планета» обнародовали впечатляющие снимки, на которых видно, как шлейф от природных пожаров распространяется по соседним территориям. Несколько сот тысяч подписей собрала петиция с требованием ввести в Сибири режим ЧС из-за пожаров.

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В ходе своего февральского выездного заседания, проведённого в Иркутской области, члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей, заготавливающих древесину в соответствии с действующим федеральным лесным законодательством.

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