Барнаул, , 10:12 — REGNUM

Алтайский журналист, редактор сайта «Что делать?» Валерий Савинков назвал «очень важной, значительной и смелой» инициативу алтайского парламентария Владислава Вакаева, предложившего законодательным собраниям регионов Сибири срочно обратиться к Кремлю с требованием начать тушить катастрофические лесные пожары в Сибири и ввести режим ЧС.

Комментируя данное событие нас своей странице в Facebook, он также отметил, что катастрофа с пожарами в Сибири имеет колоссальный потенциал для протестной мобилизации.

Напомним, ранее депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») заявил, что необходимо «заставить федеральную власть «заметить» проблему и бросить все силы на ее решение».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, дымовые шлейфы от природных пожаров, действующих на территории площадью более двух миллионов гектаров, достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии, Алтайского края и восточных регионов Югры.

Но в наиболее сложном положении находятся сейчас жители регионов, в которых бушуют самые крупные пожары. Речь идёт о Красноярском крае, Якутии, Иркутской области и Бурятии.

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