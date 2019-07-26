Барнаул, , 14:16 — REGNUM

В Instagram находится единственный официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях. Однако, многие пользователи обратили внимание на то, что последняя, сделанная там запись, повествует о выпускниках губернаторской программы подготовки профессиональных кадров, а до этого глава региона вещал об открытии Шукшинского фестиваля. Но вот о том, что уже более недели жители региона задыхаются от шлейфа сибирских пожаров, накрывших регион, записей не обнаружено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко не пишут о наркывшей регион мгле Цитата из Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Один из комменатриев в Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко Цитата из Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Впрочем, эта тема с лихвой представлена в комментариях к губернаторским сообщениям. Вот лишь некоторые из них:

«СИБИРЬ ЗАДЫХАЕТСЯ! #мыхотимдышать»;

«Уважаемый Виктор Петрович, может вы подскажете, когда начнут применятся меры по тушению пожаров в Сибири? Почему никто ничего не делает? Всю Сибирь накрыло смогом, люди страдают!»;

«Вероятно, вы слышали, что в Сибири горит более миллиона гектаров леса. Территория за Уралом задыхается от смога, в городах (Красноярск, Иркутск, Омск, Томск, Барнаул, Новосибирск) людям нечем дышать, некоторые надевают маски. Среднесуточная температура упала, солнца почти нет (это не шутка!). Почему нет никакой реакции от власти? Вы же из Красноярского края! Горит богатство России, помогите, повлияйте на ситуацию!»;

«Здравствуйте, скажите что предпринимается с лесными пожарами? Почему пишут что их практически не тушат? Куда нужно обращаться чтобы вопрос был поднят на федеральном уровне?»;

»Похоже ни с газификацией, ни с лесными пожарами никто ничего не будет делать, пока «в ручном режиме» президент не возьмётся за эти проблемы!»;

«А есть что сказать по поводу смога над краем? По поводу лесных пожаров… Фестивали это конечно хорошо…».

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за так называемых пожаров-отказников в Сибири и на Дальнем Востоке (их площадь уже превышает два миллиона гектаров) дымовой шлейф распространился на территории Сибирского, Приморского и Уральского федеральных округов. Петицию с требованием ввести режим ЧС из-за окутавшей регионы мглы подписали уже сотни тысяч человек.